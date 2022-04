VIDEO. Adame se lanza a golpes contra abogado de Carlos Trejo

Mientras el actor explicaba el motivo por el que su pelea con el Cazafantasmas no se concretó, el abogado, Manuel Montalvo llegó al lugar para desmentir al artista.

"Pidió 3 millones de pesos cosa que no se le van a dar porque no los vale, luego quería un anticipo de un millón de pesos, cosa que no se le va a dar por falta de confianza, porque ya había intentado robar (...) pedía subirse con sus botas, con navajas, con sus botas de cuero, con su cinturón y su chaleco apestoso. Pedía puras tonterías todo para que no se hiciera", dijo Adame.

A través de redes sociales circulan varios videos de lo ocurrido en la conferencia. En uno de los clips se observa que Adame y el abogado comienzan a discutir, sin embargo, es el actor quien pierde el control y se levanta de su lugar para responderle al abogado: "¡eres un cerdo igual que tu patrón!".

Aunque Adame intentó golpear al abogado, se tropezó y cayó al piso. Todos los presentes le pidieron que se calmara para que la situación no llegara a mayores.

No hay día en el que Alfredo Adame no visite el suelo. pic.twitter.com/2Ea8KRj9ro

— Villa (@viilla_) April 5, 2022