VIDEO. Acusan a Coco Levy de abuso sexual

La joven compartió que Levy la citó en su oficina en dos ocasiones, a donde ella había enviado su currículum y sus fotos, buscando una oportunidad como actriz, ya que había ingresado del Centro de Educación Artística recientemente.

Detalló que la primera cita fue el 3 de febrero y, al llegar, el productor le pidió dejar la puerta abierta, por ética y para que las demás personas no pensaran que en esa oficina "pasaban cosas".

"Me senté y todo lo que él me decía era: ´Eres una demonia´, ´Eres una demonia´, y yo no entendía de qué hablaba. Continuaba con sus consejos y todo lo ejemplificaba con abuso. Salí de la oficina muy nerviosa", relató.

"El 10 de febrero regresé. ¿Por qué regresé?, porque tengo metas, porque quiero trabajar, porque tengo ambiciones. Yo iba mentalizada, iba lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como a un pedazo de carne".

"Lo primero que pasó fue que cerró la puerta, la que dijo la primera vez que fui que no cerraba por ética. Tenía cigarros en su mesa y lo único que pude hacer en ese momento porque tenía muchos nervios, fue fumar. Él me decía que era una demonia y que me iba a convertir en estrella", continuó relatando la artista.

"Luego el señor me dijo que me daría un ejemplo de cómo conquistar a un productor, se desabrochó el cierre y el cinturón. Me paralicé, no pude decir nada; él se paró y caminó atrás de mí, luego me agarró por detrás y tocó mis pechos, luego me dio un beso en la comisura", puntualizó.

La actriz mostró unas capturas de las conversaciones con Levy e indicó que lo único que desea es que otras mujeres no salgan perjudicadas.