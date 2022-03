VIDEO. Coldplay cumple el sueño de joven mexicano

El pasado viernes empezó la gira de conciertos "Music of the Spheres", de la banda británica Coldplay , en México, por lo que miles de fans se dieron cita en el Estadio BBVA de Monterrey el sábado 26 en la segunda fecha.

Durante el espectáculo se presentó un percance y se suscitó un pequeño incendio en una parte del escenario; mientras resolvían el problema, Bernardo, un joven de Aguascalientes, aprovechó para levantar un cartel que traía en mano y fue visto por la banda.

"Can I play Gravity on the piano with you?" ("¿Puedo tocar Gravity en el piano con ustedes?"), decía el cartel que portaba el adolescente de 17 años, mientras las personas a su alrededor gritaban a coro; "Sí se puede", para llamar la atención de los artistas.

Chris Martin ayudó a Bernardo a subir al escenario y le dijo "ven conmigo" haciendo realidad el sueño de su fan y después le preguntó qué quería tocar.

Me siento tan afortunado de haber tenido la oportunidad de tocar Gravity con Chris Martin. Muchas gracias @coldplay por esta noche. https://t.co/6bQEdxupZg — Bernardo Santos (@Bernardostoss) March 27, 2022

"We´re gonna sing un viejo canción", comentó a Bernardo, pues "Gravity" es un clásico del 2005.

Tras darle instrucciones para tocar el piano, Bernardo inició la melodía y Chris Martin se sorprendió al escucharlo, tomó el micrófono y comenzó a cantar.

"Me siento muy afortunado, he tenido la oportunidad de tocar ´Gravity´ con Chris Martin. Muchas gracias", publicó el joven en Twitter, que acompañó de los videos tocando con sus ídolos.

Bernardo recibió muchos mensajes de felicitación por haber cumplido su sueño y compartir el escenario con Chris Martin, Guy Berryman, Jon Buckland y Will Champion, experiencia que, con toda seguridad, nunca olvidará.