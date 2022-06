Una más de Sonora en La Voz... México

PUBLICIDAD

"Cuando Hanna y Ashley se voltearon sentí mucha emoción por que sus sillas las giraron muy al principio de la canción

La cantante es originaria de Navojoa y en su participación en la primera etapa del reality show Salió al escenario interpretando el tema "Te esperé" de Jesse y Joy, ya que es una melodía que la conmueve y fue la que disfrutó arriba del escenario para convencer a las coach.

"La voz solo es una plataforma que me va a ayudar muchísimo a impulsarme como cantante, pero depende de mí levantarme y darme a conocer como cantante, se vienen cosas nievas para mi nuevos retos y quiero empezar a hacer muchas cosas en la música", destacó Adilene.

El gran sueño de la jovencita de 22 años siempre ha sido la música, para ella esto apenas es el comienzo, aunque también se encuentra por terminar sus estudios universitarios, así que ahora tiene dos grandes retos.

Si género favorito es el pop, pero tiene habilidad para interpretar de todo, también tiene repertorio en ranchero, baladas, etc.

Sus artistas favoritos son Jesse y Joe, Mon Laferte, Yuridia y Ha-Ash, así que de seguro parte de su repertorio en su participación de este concurso serán de ellos.

"Desde niña he sido fan de Ha-Ash, ahora no lo puedo creer que estoy con ellas, me dedico a la música desde que tengo cinco años, siempre iba a cantar a la plaza 5 de Mayo, ahí fue donde crecí cantando, después fui integrante del mariachi en la preparatoria y ahora también de la Unison, que es donde estudio", comentó la cantante.

La siguiente etapa para Adilene dentro de La Voz, la de los "Knocouts", esta es trascendental en la recta final del certamen ya que consiste en que los competidores del mismo equipo se enfrentan y su coach decide quién continua y también quien abandona el programa.

Además de Adilene, los cajemenses Jahn y Gabriela Corral, de 19 y 27 años, también son parte del team Ha-Ash.