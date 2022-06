Toñita se arrepiente de haberle dicho "marida" a Carlos Rivera

Cabe mencionar que, todo inició una vez que hace unos días, Toñita tuvo una entrevista en donde habló sobre su veto de TV Azteca, negando que Cynthia Rodríguez haya tenido algo que ver, resaltando que está de viaje con Carlos, a quien llamó "marida".

@diariodelyaquioficial Toñita insinúa que @_CarlosRivera es gay: dice que es la "marida" ? original sound - DiarioDelYaquiOficial

Sin embargo, como era de esperarse, las redes sociales estallaron, debido a que se refirió a la orientación sexual del intérprete mexicano. En tanto, en una reciente entrevista, Toñita afirmó que jamás lo hizo con mala intención ni dañara Carlos Rivera, afirmó que su comentario se malinterpretó, lo cual tomó la decisión de dejarlo en claro, porque la llegaron a llamar homofóbica.

"Ellos me mencionan: ´es que estás insinuando´, no, no tú eres el que está pensando, la gente. Son los que se están creyendo cosas que yo no mencioné. Los títulos, vuelvo a repetir, yo no los pongo, los ponen los medios. Y si el medio puso: ´Toñita afirma que tal es gay´... Yo no aseguré, lo puso el medio para vender, para jalar, para lo que quieras", describió.