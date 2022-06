Toñita insinúa que Carlos Rivera es gay; dice que es la "marida"

Después del estreno de la nueva generación de ´La Academia´, Toñita se ha dedicado a hablar mal de sus ex compañeros, sin embargo lo que desató la polémica es debido a a los comentarios e insinuación de la sexualidad de Carlos Rivera .

Por medio de una entrevista para el programa ´De Primera Mano´, Toñita estuvo dialogando por todas las rencillas que existió la primera generación del reality de TV Azteca.

En tanto, la vocalista fue muy cuestionada sobre los motivos por los que no estuvo como invitada en la nueva generación de ´La Academia´, puesto que otros participantes como Nadia, Wendolee, María Inés, etcétera. sí participaron en aquel pequeño reencuentro. Frente a esto, Toñita comentó que Myriam Montemayor, habría movido sus influencias para que ella, Raúl Sandoval y Víctor García no estuvieran presentes.

De igual manera, uno de los conductores le preguntó si creía que su pelea con Cynthia Rodríguez habría influido en la decisión de los ejecutivos para sacarla del proyecto y en ese momento aprovechó a Toñita para arremeter contra Rivera, haciendo creer que era gay.

"No, no creo, es decir, acuérdense que Cynthia anda de luna de miel o anda allí paseando con el marido, o la marida, o como sea, entonces ellos andan allí puesto que, andan en su rollo, y no pienso que ella tenga ese grado de maldad de vetar a ciertas personas pues tuvo una rencilla con alguien de hace varios años", manifestó Toñita.

Ante eso, los fans del Carlos y Cynthia se le fueron con todo a Toñita, pues consideraron que ese comentario estuvo fuera de lugar.