Toñita confiesa que tuvo amorío con Yahir: "Lo disfruté"

Mientras se llevaba a cabo la primera generación de "La Academia", el público notó la química que tenían Toñita y Yahir, pero recientemente fue ella quien confesó que sí tuvo "algo que ver" con el intérprete de "Alucinado".

"No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo que ver mucho tiempo, varios años", dijo.

De acuerdo con Toñita, la relación con Yahir no prosperó, pues ella buscaba algo serio, mientras él, solo quería pasar un buen momento.

"Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita".

Aunque no se pudo tener una relación como la que deseaba, la cantante dijo que disfrutó el tiempo que pasó con Yahir y que en la actualidad son muy buenos amigos.

"Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero. Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ´eres una mentirosa´, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo".