Supuesta amante de Piqué rompe el silencio

Al parecer, Piqué habría tenido un romance con una azafata, descrita como una joven rubia de 20 años de edad; incluso, algunos internautas aseguraron que es muy parecida a la cantante colombiana.

Cansada de ser objeto de la crítica, la supuesta amante de Piqué decidió lanzar un comunicado para ponerle fin a la polémica en la que se ha visto envuelta.

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales". enfatizó mediante una carta la joven identificada como C.M.

Además, pidió a los fanáticos de Shakira que dejen de hostigarla, señalando que, de lo contrario, procederá legalmente.

"No hay pruebas ni hechos porque no tengo ningún vínculo con él. No la conozco, ni le conozco y espero que pronto la encuentren y me dejen en paz".

"La gente me está acribillando por algo que no he hecho", añadió.

La joven dijo no entender el motivo de ser vinculada con el escándalo de la infidelidad de Piqué.

"Supongo que porque necesitan a alguien para distraer al tema, aunque lo que me han dicho, es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que así se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente que es lo que me importa", finalizó.