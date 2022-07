Sergio Sepúlveda no pudo entrar al funeral de Fernando del Solar

Dado a su alegre carácter, sembró grandes amistades, como la del actor Rodrigo Cachero, quienes iniciaron juntos la búsqueda de una oportunidad de trabajo en la televisora del Ajusco y por 25 años tuvieron una profunda amistad.

Dado a ello, el fin de semana varios famosos se dieron cita en la funeraria en la Ciudad de México donde se desarrollaban las exequias del conductor de televisión, quienes pudieron despedirse de él.

Luego, sus familiares cumplirían su última voluntad, y fue que sus restos fueran incinerados, permanecerán unos días en casa de su viuda, Anna Ferró, en la casa que ambos compartían en Cuernavaca, Morelos, y posteriormente las cenizas serán arrojadas al mar.

Rodrigo Cachero se despide de quien fue su amigo por 25 años.



Sin embargo, hubo una presencia que llamó la atención, la de Sergio Sepúlveda, y no por haberse presentado, sino porque le fue negado el acceso a la sala donde Del Solar era velado, señaló el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Además, explicó que quien decidió quién entraba y quién no a despedirse del conductor, fue su mánager.

"Al velorio del señor Fernando del Solar, el manager tomó la decisión de quién entraba y quién no entraba. Que a Sergio Sepúlveda no lo dejaron entrar, a lo mejor les caía gordo, no lo sé, pero no lo dejaban entrar", señaló el periodista.

Pese a la polémica, Sepúlveda no ha hecho declaraciones respecto a la nota de Gustavo Adolfo, en su canal de YouTube.

Fernando del Solar fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que ataca los ganglios linfáticos.