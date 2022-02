"Se enojó con las personas equivocadas": Banda MS sobre Natanael

Los integrantes de Banda MS hablaron sobre el insulto que recibieron de parte del creador de los llamados "corridos tumbados"

Por: Fernanda Esparza

Los integrantes de la Banda MS siguen envueltos en polémica tras la difusión de un video en el que se ve a Natanael Cano retirándose molesto del escenario durante un evento realizado en Los Ángeles, California, y les para el dedo.

En la grabación, difundida el Día de la Banda, se observa al intérprete de "Amor Tumbado" caminando para salir del escenario, pero previo a ello, lanza el micrófono y hace una seña con su dedo medio hacia el promocional de la Banda MS, lo que hizo reaccionar a los fans de la agrupación.

Aunque Natanael se disculpó con la agrupación, asegurando que su reacción fue porque cortaron su actuación bruscamente, los integrantes de Banda MS hablaron al respecto.

"Tuvo una mala reacción, creo que se enojó con las personas equivocadas, no podría hablar de él porque no lo conozco para empezar, no tengo la autoridad de hablar de él porque no lo conozco, simplemente a lo mejor tuvo un mal momento y se desquitó con quien menos debía hacerlo", dijo Oswaldo Sílvas.

Alan Ramírez justificó la reacción de Cano y mencionó que su concentración en el escenario lo hizo perder la noción del tiempo, por lo que no se dio cuenta que su show había terminado.

"Se volteó al escenario y sus músicos ya no estaban, nos dijeron ´¡hey!, ustedes tienen que estar ya, de ya´, ´pero el morro está cantando´, [ nos respondieron] ´no, ustedes tienen que estar ya´, y nos pusieron a nosotros, él no se dio cuenta, estaba muy concentrado en lo suyo, creo que fue desagradable lo que sintió porque sí remató como dice mi compañero, con los menos indicados", destacó.

Los artistas se volverán a encontrar en los siguientes meses, pues Natanael Cano será parte del Festival Coachella 2022, así como la Banda MS.