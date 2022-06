Se desmaya Ilse de Flans, en concierto

Según las primeras versiones, se había dicho que la cantante había sufrido un golpe de calor, por las condiciones climatológicas del lugar, pero ya recuperada del desvanecimiento, ella misma ha explicado públicamente lo sucedido.

"Estoy más o menos completamente bien, porque traigo mi garganta que me está traicionando", explicó Ilse en entrevista con Javier Poza.

En la plática que sostuvo con el conductor manifestó que esa noche de concierto se había puesto un atuendo no apropiado para ese clima ni esa presentación, pero que lo tenía que usar para complementar imágenes para un material que se tenía que filmar.

"Yo llevaba puestas unas mallas que no quieres saber y además estaban muy apretadas. Me decían los yucatecos que no aguantaba yo nada porque ni siquiera era el calor normal de Mérida en ese tiempo. Pero la realidad es que lo que traía puesto, las mallas, la blusa y el short de polipiel fue una cosa espantosa", detalló.

Aunado a eso, la cantante admitió que no había comido nada antes de que el concierto iniciara, el cual comparte escenario con Mimi, Mayte, Isabel y Fernanda de Pandora.

"Me tranquilizaba y me quería levantar y no podía. Me sentía tan mal que le dije a mi mánager, que le dijera a mis hijos que los amaba, juré que me iba, nunca en la vida me había pasado", comentó.

Le faltaban tres canciones para terminar el show pero de repente las palabras no le salían, las piernas le comenzaron a hormiguear y los brazos completamente dormidos, por lo que fue atendida y ya ahora se convirtió en sólo un mal recuerdo para la integrante del grupo flans.