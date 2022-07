Sabrina Sabrok perderá su "encanto": reducirá sus senos

"Lo que viene es que me voy a quitar las boobies, porque ya me está doliendo la espalda y estoy haciendo terapias y todo, pero el médico dijo que ya me las tengo que quitar, urgente", narró.

Sin embargo, la argentina dijo que no se siente entusiasmada por ello, pues pese a la indicación del especialista, aseguró que no quería quitárselas, pues no se sentiría ella misma.

Además, durante la conferencia, la también modelo y actriz de cine para adultos invitó a la cantante colombiana Shakira, a que participe en uno de sus videos triple "X", pues dijo que era muy hermosa para ello.

"Shakira, si quieres participar en mi productora p*rn*, para hacer algo así, súper extravagante y mostrarte, porque estás hermosa, aquí estoy yo", señaló.

Sin embargo, no es a la primera famosa que invita al cine nopor, sino también a la cantante Belinda.

En la actualidad, Sabrok sigue laborando al frente de su productora, así como en el mundo de la música.