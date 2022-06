Rubí, la quinceañera viral, participa en La Academia

PUBLICIDAD

Luego de que los papás de Rubí invitaran a todo México a la celebración, el video se hizo viral y más de 30 mil personas asistieron a la quinceañera.

La popularidad de la jovencita subió y hasta tuvo participaciones como actriz, así como en el mundo de la música.

El pasado lunes, durante una rueda de prensa, TV Azteca dio los detalles del reality show musical, donde apareció Rubí en el segundo bloque de aspirantes que subió al escenario a exponer su talento.

Sin embargo, tal parece que la actuación de la joven no convenció del todo a los jueces que participan en el show, por considerar que no cuenta con el talento para estar en el concurso.

¡Rubí se queda! El primer concierto de #LaAcademia contará con la presencia de la quinceañera más viral. pic.twitter.com/Ew7y30mcvT — La Academia (@LaAcademiaTV) June 7, 2022

"No, la verdad creo que, en todos los competidores, en todos los alumnos encuentro más posibilidades", dijo Alexander Acha.

Por su parte, Lolita Cortés, conocida por su forma estricta y cruda de decir las cosas, dijo unas duras palabras a la joven: "Me sorprende que después de miles de personas que audicionaron, esta noche es el vivo ejemplo de lo que encontraron. A mí me parece inverosímil. No, nena, no, princesa, para mí tú no debes estar aquí", señaló.

Pero, a pesar de la opinión de los jueces, los fans salvaron a Rubí de salir del reality y le brindaron su apoyo a través de una encuesta en línea.

Cuando recibió la noticia de que no abandonaba "La Academia", Rubí rompió en llanto y dijo sentirse feliz; también aseguró que hará todo lo que esté de su parte para mejorar.

"Yo entendería realmente si me eliminaran o algo porque no lo hice bien. Sé que la regué. Prometo que me han dado la oportunidad de echarle más ganas", dijo.