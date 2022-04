Roban en casa de Silvia Pinal; hay detenidos: eran de confianza

El inmueble, que se localiza en la alcaldía Álvaro Obregón, fue saqueado el 16 de abril, Sábado Santo; cuando la actriz del Cine de Oro y su hija, la también actriz, Sylvia Pasquel, acudieron a una reunión.

Se dieron cuenta del atraco cuando regresaron a casa, donde les informaron lo que había ocurrido.

De acuerdo con declaraciones de la Pasquel, una enfermera que laboraba al cuidado de su madre tomó las joyas y se las entregó a un sujeto, identificado como Alejandro, que, supuestamente, la llamó para decirle que Sylvia Pasquel había dado indicaciones de que tomara los artículos para saldar una deuda con él.

Explicó que la trabajadora de la salud y un cerrajero forzaron la caja fuerte de la residencia, y ambos ya están detenidos; también hay más sospechosos.

EL ATRACO

Se informó que madre e hija, acompañadas por otra enfermera y el chofer de la familia, acudieron a una fiesta, durante la cual le notificaron lo que había pasado, gracias a que la trabajadora de la salud que las acompañó mantuvo comunicación con la enfermera involucrada en el robo.

“Yo me enteré de todo lo que pasaba por la otra enfermedad que era la que llegaba a darme los reportes de los mensajes que recibía de la (enfermera) que estaba aquí en la casa. Nosotros estábamos en una reunión y ya cuando regresamos a la casa, le explicamos todo a mi mami”, dijo Sylvia Pasquel.

EL ROBO AFECTÓ A LA DIVA DEL CINE DE ORO

“Está triste, porque, al final del día, violan tu intimidad y violan tu espacio y se llevan cosas que te ha costado trabajo ganar y comprar. Pero afortunadamente nada más fue algo material y pues fue mucha bisutería”, indicó.

De acuerdo con las declaraciones de la Pasquel, al enterarse de lo que estaba pasando, trató de impedir que la enfermera que estaba en la casa entregara los objetos de valor, pero no lo logró, por lo que tomarán acciones legales.

“(La enfermera) es una señora de treinta y tantos años. No está como para que la engañen, cuando tanto se publicitan las fórmulas que tienen para hacer este tipo de fechorías. Como para que una señora de treinta y tantos años no sepa que la gente habla y hace este tipo de llamadas para extorsionar o para sacar dinero.

“Por supuesto que la enfermera y el cerrajero están detenidos y están en investigación igual que las otras dos enfermeras. Claro que vamos a tomar acciones porque no se vale que, a sabiendas en esta época de cómo se manejan este tipo de extorsiones, una señora de esa edad caiga tan ingenuamente en una situación como ésta, que se salga de la casa y que vaya a entregar el botín. Me parece demasiado ingenua”, explicó.

Y es que la enfermera de la casa empezó a enviarle mensajes a la enfermera acompañante en la que le explicaba que había recibido una llamada de un tal Alejandro, quien dijo que ella había mandado por unas cosas.

“Mandó la captura diciendo que yo le ordenaba que la entregara las joyas de mi mamá, para pagar una deuda que yo tenía con él. Todo el tiempo yo le estuve diciendo: ‘Nada de eso es cierto. No hagas caso, no contestes, no salgas’ y pues aún así agarró todo y se lo llevó y se lo entregó al tipo”, recordó.