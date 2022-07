Rihanna reaparece por primera vez tras convertirse en mamá

Fue el pasado fin de semana durante el Wireless Fest de Londres que la intérprete de "Umbrella" asistió a una presentación de A$AP, abriéndose paso entre la multitud con su equipo de seguridad.

La famosa vestía un outfit cómodo y urbano; chaqueta con plumas de color negro, leggins deportivos y accesorios en tonos plateados.

Nothing much.... Just @rihanna vibing at Gopuff delivers Wireless 22 pic.twitter.com/JrE1hJGTsW