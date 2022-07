Ricky Martin rompe el silencio sobre acusaciones de su sobrino

Dennis Yadiel lo señaló de haber sostenido una relación sentimental con él durante ocho meses y de que, aún después de que terminaron, el famoso lo intimidaba afuera de su casa.

Luego de semanas de investigaciones, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Puerto Rico, archivó el caso.

A través de un comunicado, Ricky Martin informó que el demandante retiró la denuncia y la orden de forma voluntaria.

"En todo momento, Ricky Martin y su equipo legal insistieron en que no había veracidad en las alegaciones hechas contra él, confianza que quedó confirmada con el resultado de la audiencia".

Además, en un video se dijo muy dolido y aseguró haber sido víctima de las mentiras de su sobrino.

"Fui víctima de la mentira, desafortunadamente el ataque vino de un miembro de la familia que tristemente está lidiando con problemas mentales. Lo único que le deseo es lo mejor y que encuentre la luz".

Añadió que esta situación le ha hecho mucho daño no solo a él sino a toda su familia y que no tuvo oportunidad de defenderse públicamente, ya que debía seguir un protocolo para que no se dañara el caso.

"Hoy me toca sanar porque estoy muy dolido. Voy a encontrar calma, voy a encontrar el silencio necesario para volver a ver la luz al final de la luz, como siempre lo hice.

Finalmente agradeció a sus seguidores por haberlo apoyado en este proceso y por sus muestras de cariño.

"Gracias todos esos fans incondicionales que enviaron sus mensajes de amor y sus mensajes positivos, gracias de verdad".