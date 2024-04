Regresa Will Smith a la pantalla grande en "Bad Boys: Ride or Die"

Los icónicos policías rebeldes regresan a la pantalla grande con esta película cuatro años después del lanzamiento de 'Bad Boys For Life'. Dirigida por Adil & Bilall, el dúo compuesto por Adil El Arbi y Bilall Fallah, "Bad Boys: Ride or Die" exhibe una vez más la increíble química entre Will y Martin, que ha sido clave para el éxito de la franquicia.

Después de algunos retrasos debido a la huelga en Hollywood, se ha lanzado el primer tráiler oficial de la cuarta entrega de la franquicia Bad Boys, protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence. Este tráiler marca el regreso a la pantalla grande de Will Smith.

La producción de esta película se detuvo después de que Will Smith golpeara a Chris Rock en los Premios de la Academia.

Se prevé que esta nueva película sea recibida con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, especialmente después de que poco antes del cierre de los cines debido a la pandemia, "Bad Boys for Life" fuera un éxito de taquilla, recaudando 426 millones de dólares en todo el mundo. Además, el productor Jerry Bruckheimer regresa para la cuarta entrega.

¿CUÁNDO ES EL ESTRENO?

Según el avance publicado por Sony Pictures, esta nueva película llegará a los cines de todo el mundo el próximo 7 de junio.

Conocida en español como "Bad Boys: Hasta el final" o simplemente "Bad Boys 4", la película está dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah. Además, cuenta con un guion escrito por Chris Bremner.

Al igual que en toda la franquicia, la película se basa en la acción y la comedia desenfrenada como sus ingredientes principales, pero con una diferencia notable: Mike Lowrey y Marcus Burnett son ahora los fugitivos.

El Capitán Howard se ve atrapado en una conspiración que lo vincula con el cartel, lo que obliga a nuestros protagonistas a unir fuerzas para limpiar su nombre.

De esta manera, en "Bad Boys: Ride or Die", los veremos enfrentándose a más de un problema mientras luchan por alcanzar su objetivo.

EL ELENCO

Will Smith como el detective Lieutenant Michael Eugene "Mike" Lowrey

Martin Lawrence como el detective Lieutenant Marcus Miles Burnett

Vanessa Hudgens como Kelly, experta en armas de AMMO

Alexander Ludwig como Dorn, experto en tecnología de AMMO

Paola Núñez como la Teniente Rita Secada, jefa de la unidad AMMO de Miami y ex de Mike

Tasha Smith como Theresa Burnett, la esposa de Marcus. Ella reemplaza a Theresa Randle en el papel.

John Salley como Fletcher

Eric Dane como el villano de la película

DJ Khaled como Manny the Butcher

Jacob Scipio como Armando Aretas, el hijo de Mike

Joe Pantoliano como el Capitán Conrad Howard

Ioan Gruffudd

Rhea Seehorn

Joyner Lucas

Quinn Hemphill

Melanie Liburd