Reclama Lucero a Mijares cantar tema "Si me tenías"

La situación de reclamo de manera pública se suscitó durante la presentación de Mijares, en el momento que estaba cantando "Si me tenías" tema que lanzó en el año 2013.

"Si me tenías, por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo, por qué saltaste hacia el abismo de otros besos. Si me tenías, cada mañana en...", entonaba Mijares cuando repentinamente Lucero apareció en el escenario e interrumpió su actuación.

En ese momento tocó de manera sorpresiva el hombro de su ex esposo, quien dejó de cantar al ver la mirada de Lucero y rápidamente cambió y comenzó interpretar "Para amarnos más", pero segundos después se detuvo y escuchó el reclamo.

"¿Qué no habíamos quedado que esa no?" Le susurró Lucero a Mijares, y él le respondió es que yo creí que estabas cambiándote, ella le respondió "Estaba cambiándome, pero ya no", le comentó la cantante.

"Esa canción está malísima, es de ardidos, pero igual está bonita, todo depende del contexto" agregó Lucero.

Pero el público pidió que la interpretaran y en ese momento decidieron cantarla juntos, demostrando que llevan excelente amistad.

El concierto se llevó a cabo en el Auditorio Nacional y el ex matrimonio cantó por separados cada uno de sus éxitos, aunque también compartieron juntos el escenario con los temas "Para amarnos más", "El privilegio de amar" y "Tácticas de Guerra".





