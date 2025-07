¿Quién es Aarón Beas, conocido actor de telenovelas y expareja de "Lady Racista"?

Luego de que la modelo argentina Ximena Pichel fuera captada agrediendo verbalmente a un policía en calles de la capital, el actor Aarón Beas, expareja de la mujer señalada como "Lady Racista", se pronunció públicamente sobre el incidente, especialmente porque ambos comparten un hijo: Patricio Beas Pichel.

A través de un video difundido en redes sociales, Aarón Beas lamentó el comportamiento de su expareja y pidió una disculpa pública por parte de ella. "De verdad espero que (Ximena Pichel) salga pronto a dar una explicación, una disculpa pública, porque lo que hizo no tiene justificación", expresó el actor, conocido por su participación en la serie "Club de Cuervos".

En el mismo video también pidió disculpas en nombre de su hijo, quien aparece en la grabación del altercado. Beas explicó que, aunque Patricio es un menor de edad, su actitud fue incorrecta:

"Quiero pedir una disculpa pública a nombre de mi hijo (...), se dejó llevar por la preocupación de ver a su madre tan mal, aunque esto no justifica los hechos y su mal comportamiento, su actitud fue bastante reprobable", manifestó.

Así se puso con un agente de @SSC_CDMX cuando le quisieron poner el inmovilizador por no pagar parquímetro pic.twitter.com/sKLFlsVaCA — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 5, 2025

TRAYECTORIA ARTÍSTICA DE AARÓN BEAS

Pedro Aarón Beas Moreno, su nombre completo, inició su carrera como modelo en los años 80. Trabajó para marcas reconocidas como Palacio de Hierro, Versace, Levi´s y Vogue, e incluso apareció en el icónico video musical Besos de ceniza del grupo Timbiriche. También participó en comerciales de marcas como Gillette y Dan-up.

Su debut como actor llegó en 1990 con la telenovela "Alcanzar una estrella". Desde entonces, ha tenido apariciones en diversas producciones de televisión como "María Mercedes", "Prisionera de amor", "Besos prohibidos", "Mirada de mujer", y en programas como "Lo que callamos las mujeres" y "A cada quien su santo".

En años recientes, participó en la exitosa serie de Netflix "Club de Cuervos", donde compartió créditos con actores como Luis Gerardo Méndez. También ha mostrado interés por el teatro musical y la música, interpretando covers y asistiendo a eventos del medio artístico.

RELACIÓN CON XIMENA PICHEL Y SU HIJO

Aunque se desconoce cuándo inició la relación entre Aarón Beas y Ximena Pichel, en 2019 el actor compartió imágenes junto a su hijo Patricio. No obstante, reveló que actualmente no mantiene una relación cercana con él, ya que no comparten la custodia.

"Ella lo quiere educar de una manera, yo tengo otras ideas y ha sido muy complicado", explicó, haciendo referencia a los desacuerdos que han tenido respecto a la crianza del menor.