¿Quién era Dan Rivera, el cuidador de Annabelle que falleció en plena gira paranormal?

La comunidad del misterio y lo paranormal se encuentra de luto tras la repentina muerte de Dan Rivera, investigador de fenómenos paranormales y principal cuidador de la muñeca Annabelle, una de las piezas más célebres del Warren Occult Museum.

Rivera, de 54 años, fue hallado sin vida el pasado domingo 13 de julio en una habitación de hotel en Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en la gira "Devils on the Run Tour", organizada por la New England Society for Psychic Research (NESPR).

Annabelle, inspiración para la saga de películas El Conjuro y considerada por muchos como un objeto maldito, se encontraba en plena gira por Estados Unidos cuando ocurrió el deceso de Rivera.

¿QUIÉN ERA DAN RIVERA?

Rivera era una figura clave dentro de la NESPR, organización fundada en 1952 por los reconocidos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Dedicado a estudiar y compartir conocimientos sobre lo sobrenatural, Dan se convirtió en uno de los rostros más visibles de la institución. Participaba frecuentemente en charlas, conferencias y eventos itinerantes, en los que guiaba al público por la historia de objetos presuntamente embrujados como Annabelle.

Compañeros y seguidores destacan su pasión por el tema, su trato amable y su compromiso con la difusión seria de los fenómenos paranormales. "Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal", señaló la NESPR en un comunicado tras su fallecimiento.

Su muerte, aunque no presenta indicios de violencia o crimen, ha sido calificada oficialmente como "indeterminada" y está siendo investigada por las autoridades locales.

LAS CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE

De acuerdo con medios locales como Evening Sun, Rivera fue encontrado solo en su habitación de hotel tras participar en actividades relacionadas con la gira en el Soldiers National Orphanage, un lugar considerado por muchos como cargado de energía sobrenatural. Al llegar los servicios de emergencia, intentaron reanimarlo sin éxito.

El forense Francis Dutrow indicó que la causa oficial de su muerte sigue pendiente de los resultados de la autopsia, los cuales podrían demorar entre 60 y 90 días. Aunque no se sospecha de ningún acto criminal, el ambiente misterioso que rodea al caso ha despertado inquietud y especulaciones entre los seguidores de lo paranormal.

Hasta ahora, la NESPR no ha informado si la gira "Devils on the Run" continuará tras el fallecimiento de Rivera. La muñeca Annabelle sigue bajo resguardo de la organización, y su exhibición ha sido suspendida temporalmente mientras se determina el futuro del evento.