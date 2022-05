"Queman" a exconcursante de Exatlón; pide hotel gratis

"No manejamos esos intercambios... No seas hambreado y paga por tus servicios", le reviran de la hospedería

Por: Edel Osuna

Qué cosas de los tiempos modernos, en que muchas personas, por tener numerosos seguidores en sus redes sociales, pretenden obtener beneficios a cambio de promover un bien o servicio y ganar likes; sin embargo, muchos no ven bien esta práctica, por lo que no dudan en decir un rotundo "no".

Y a raíz de ello, las redes sociales le están dando una tremenda "quemada" al exconcursante del reality Exatlón, Óscar Cano, quien presuntamente le pidió intercambio de hospedaje por "likes" a un hotel de Huatulco, Oaxaca, a fin de celebrar su cumpleaños.

El tema salió a la luz cuando se viralizaron las capturas de pantalla de una supuesta conversación entre cano y una agencia de viajes.

En las capturas se apreciua cuando, presuntamente, Cano contacta al hotel y le plantea la "fabulosa" propuesta, que no llevaba otro fin que alojamiento gratis.

JAJAJAJAJAJAJ paguen!!! Aprendan a pagar!! pic.twitter.com/vB5BE8Xuhv — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) May 14, 2022

Sin embargo, de la hospedería le contestaron con diversas opciones y presupuestos, los cuales no fueron del agrado del también actor; entonces, Óscar le responde que busca un hotel de alta gama para estancia de cuatro días y cuatro noches, a fin de festejar su aniversario de vida.

Rápidamente, le responden que checarán opciones y costos para ese lapso, pero Cano, ni tardo ni perezoso, le contesta que si aceptan intercambio de publicidad.

Pero la respuesta del hotel no se hizo esperar y le reviró: "¡Ah, amigo!, no manejamos esos intercambios, likes los podemos conseguir gratis. No seas hambreado y paga por tus servicios. Que tengas buena noche".

¿QUIÉN ES ÓSCAR CANO?

Cano tiene 25 años de edad y es originario de Poza Rica, Veracruz; también fue participante del programa de telerrealidad Exatlón; también es modelo y conductor de televisión.

Asimismo, cursó la carrera de cine y practicó deportes desde su adolescencia, además de que se declara fan del soccer, natación, boxeo, fitness y deportes extremos