Psíquico del FBI recibe mensajes de Debanhi desde el más allá

Según sus palabras, la mujer regiomontana no falleció de un accidente sino que ha sido asesinada por un hombre que está involucrado con un miembro de un cártel.

PUBLICIDAD

En relación a los detalles, apunta que ella estaba en la fiesta una vez que la trataron de convencer pero ella lo rechazó. Sin dar más detalles al respecto de cómo podría haber ocurrido, se menciona que el sujeto la lleva a un hotel para atarla, violarla y asesinarla.

Después, él regresa para deshacerse del cuerpo en complicidad con el personal del hotel, quienes le tienen mucho miedo pero reciben dinero de él, debido a que no es la primera ocasión que le asesina a una dama.

"Ella desea que su familia sepa que es una buena chica, ella no quería ni quería hacer cosas malas, desea que su madre, pues hay varios rumores que no son ciertos", indicó el Dr. Rob en entrevista para Chisme No Like, programa digital conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

Vidente expone detalles de su muerte

Las declaraciones del doctor Rob resultan muy parecidas a las que hizo Jessica Vidente, una distinguida esotérica que radica en Kansas City, USA. Ella dijo que Debanhi Escobedo arribó al Motel Nueva Castilla, en donde se encontró con un hombre que tiene un tatuaje en el pecho, quien varios han reconocido como "El Jaguar".

No obstante, el detalle que llama la atención es que menciona la existencia de una de las amigas de Debanhi, lo que podría dar por sentado que todo ha sido planeado y que pidieron ayuda a sus contactos para intentar de ocultar lo que sucedió.

En lo cual respecta a su muerte, ella afirma que perdió la vida siendo ahogada con una almohada en un cuarto del hotel. Al final, dice que a raíz de la muerta de ella, se ha convertido en un tema muy mediático para todos los mexicanos y no se informa de las otras mujeres que hay desaparecidas en Nuevo León.