Por esta razón hospitalizan a Eduin Caz

También dijo que en el pasado viernes 6 de mayo tomó mucho alcohol, luego de su concierto se cancelara en el Foro Sol por la granizada que cayó ese día en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

"Tomé pero ahora de alegría. Salí del show y hay una señora que nos hace comer para bajar avión. Estuvimos comiendo birria. Ya era mucho para mi cuerpo", dijo Eduin.

Dijo que cuando llegaron al hotel pidió botellas de champaña y estaba esperando que llegaran unos amigos para seguirle.

Ahí empezó todo el problema, en eso me sentí mal. "Llegué al hotel y me dio un dolor como de acidez. Era un dolor fuerte en el corazón y la espalda. Me caí y en eso siento como si me estuvieran prendiendo fuego en la espalda. No aguanté más y me desvanecí y ahí cuando pidieron una ambulancia", platicó el artista.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, va a tener que someter a una dieta rigurosa sin comer harinas, café y nada que le provoque acidez en su cuerpo.