Pepillo Origel asegura que será heredero de Silvia Pinal

En medio de una charla casual, “Pepillo” reveló que la actriz sonorense decidió heredar en vida a sus hijos y, aunque no reveló detalles sobre los bienes que estos recibirían, sí contó que él será favorecido con el famoso cuadro que Diego Rivera le pintara y que por muchos años ha decorado la casa de la actriz.

“Yo he platicado mucho con la señora Pinal y ya me aseguró que todo está arreglado. Hasta a mí me dejó parte de su herencia, el cuadro de Diego Rivera”, comentó.

El periodista comentó entre risas que planea dar la valiosa pintura, valuada en millones de pesos, como préstamo a un museo, pues es una posesión que desea conservar. “El cuadro es mío, solo lo prestaré a un museo”, afirmó.

Debido a que su declaración fue de manera casual, varias personas del público creen que se trató solamente de una broma, pues, aunque el periodista tiene una magnífica y muy estrecha relación con Pinal y su familia, opinan que el cuadro de Diego Rivera es sumamente valioso por lo que debería heredarlo a uno de sus hijos.

Diego Rivera realizó la famosa pintura cuando Silvia Pinal tenía 25 años, en 1956, para la cual posó con un ajustado vestido negro que aún conserva. El cuadro fue terminado tras extensas sesiones y al cabo de tres meses, quien fuera el gran amor de Frida Kahlo, se lo entregó como regalo el día de su santo, el 3 de noviembre.