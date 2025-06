Pedro Pascal agradece el respaldo de Robert Downey Jr. tras la polémica por su papel en Los Cuatro Fantásticos

Pedro Pascal, uno de los actores más populares del momento, no ha estado exento de las críticas tras ser confirmado como Reed Richards en la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel: Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. A pesar de su sólida trayectoria y gran carisma, la noticia de su participación desató controversia en redes sociales y foros especializados.

La reacción negativa se centró en varios aspectos: su edad, su apariencia física y, como ha sucedido en otras ocasiones, el hecho de que un actor latino interprete a un personaje tradicionalmente anglosajón. Junto a él, el elenco lo completan Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm. Sin embargo, para algunos fans, estas elecciones no fueron del todo acertadas.

UNA EXPERIENCIA INCÓMODA, PERO NO NUEVA PARA PASCAL

No es la primera vez que Pedro Pascal se enfrenta a este tipo de escenarios. Ya ocurrió cuando fue elegido para interpretar a Joel en The Last of Us, adaptación del exitoso videojuego de Naughty Dog. Aunque en aquel entonces las dudas también surgieron, su actuación terminó por conquistar tanto al público como a la crítica.

Aun así, el actor admite que la situación actual le ha afectado más de lo esperado. En una entrevista reciente con Vanity Fair, confesó sentirse más consciente del rechazo en esta ocasión que en cualquier otro momento de su carrera.

EL APOYO CLAVE DE ROBERT DOWNEY JR.

En medio de esta oleada de opiniones divididas, Pascal encontró un importante aliado: Robert Downey Jr. El icónico actor de Iron Man no solo le ofreció palabras de aliento, sino que también le brindó el tipo de respaldo que solo alguien con su experiencia puede dar.

"Soy más consciente del descontento con mi elección que con cualquier otra cosa que haya hecho. 'Es demasiado viejo. No está bien. Necesita afeitarse'. [Robert] es tan generoso y cálido que te hace sentir que puedes tener miedo, que puedes tener hambre, o que puedes sentirte ambivalente", compartió Pascal en la entrevista.

Por su parte, Downey Jr. no tardó en responder con elogios hacia su colega, destacando la perseverancia y el talento de Pedro: "La lenta trayectoria de Pascal para convertirse en un nombre reconocido, y que está en una racha de éxitos, reafirma mi fe en nuestra industria".

UNA NUEVA ETAPA EN EL MCU

Aunque el camino hacia su papel como Reed Richards no ha sido del todo fácil, Pedro Pascal está decidido a demostrar que es la elección correcta. Con el respaldo de compañeros de peso como Robert Downey Jr., y una carrera en ascenso, el actor se prepara para dar vida a uno de los personajes más emblemáticos del universo Marvel.

La expectativa es alta, y solo el tiempo dirá si logra conquistar también a los más escépticos.