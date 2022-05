Paula, hija de Mariana Levy, denuncia agresión de su pareja

A través de historias de Instagram, la nieta de Talina Fernández lanzó un mensaje en el que aseguró que es víctima de violencia de género por parte de su actual pareja, Mau Moctezuma.

"La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar. Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave", expresó.

"Por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán. Minimizando años de abuso, años de manipulación. Minimizando cosas horribles que me hicieron mier... de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar", añadió.

Además, compartió imágenes en donde presuntamente se observa con agresiones en el rostro. "Es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma", escribió.

Horas más tarde eliminó las historias y por la misma vía colocó una imagen en la que aparece junto a su novio, asegurando que todo era parte de "chismes".

En una reciente entrevista, la abuela de Paula mencionó que casi no la ve, ya que su novio "la atrapó".

"Paula está perdida por ese muchacho. Me duele no verla tan seguido, espero que su inteligencia la ayude a ir por buen camino", dijo Talina Fernández.