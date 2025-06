Paty de El Chavo del 8 reaparece y revela que Chespirito coqueteó con ella durante las grabaciones

En medio del renovado interés por la vida de Roberto Gómez Bolaños gracias a su serie biográfica, una nueva revelación ha generado sorpresa entre los seguidores de El Chavo del 8.

Rosita Bouchot, quien interpretó a la segunda versión de Paty en la icónica serie, compartió detalles sobre su experiencia con Chespirito, destacando un momento en el que el actor y productor le hizo ciertos comentarios que podrían considerarse coqueteo.

LA DECLARACIÓN QUE HA DADO DE QUÉ HABLAR

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Rosita recordó cómo fue su acercamiento con Chespirito durante las grabaciones del programa. Aunque aclaró que él nunca la tocó de manera inapropiada ni cruzó los límites del respeto, sí mencionó que hubo comentarios que dejaban entrever cierto interés.

"Chespirito se me acercó para preguntarme si no sabía si me llamaba como actriz y como mujer. No me tocó, no me abrazó ni me besó, ni me insinuó que debía estar con él para seguir en el programa. Creo que sí le gustaba, pero dentro de todo fue muy respetuoso", compartió la actriz, recordada con cariño por el público.

¿POR QUÉ PATY NO VOLVIÓ AL PROGRAMA?

Rosita Bouchot también explicó que su participación en El Chavo del 8 fue breve, ya que no formó parte del elenco estable. A diferencia de otros actores, su presencia fue como invitada, lo que explicó su corta estadía en el vecindario más famoso de la televisión.

Además, aseguró que fue Horacio Gómez, hermano de Roberto, quien la invitó al proyecto y no directamente Chespirito. Por eso, aunque reconoció cierto interés por parte del comediante, descartó que haya habido intenciones más allá de la simpatía.

LA IMAGEN DE CHESPIRITO EN EL OJO DEL HURACÁN

Estas declaraciones llegan justo cuando la serie Sin querer queriendo ha abierto la conversación sobre el lado menos conocido de la vida de Chespirito, incluyendo sus relaciones personales. Si bien Rosita no confirmó ninguna conducta indebida, sus palabras han vuelto a poner sobre la mesa las historias en torno a la vida amorosa del comediante.

Por ahora, su testimonio ha sido tomado con interés por parte del público, especialmente por quienes crecieron con la serie y ahora descubren el contexto detrás de las cámaras.