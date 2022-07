Padre de Regina Blandón pensó en matar al abusador de la actriz

A pesar de que anteriormente se negó a charlar sobre el tema e inclusive aseguró que el asunto "no fue tan grave", en esta ocasión reveló que llegó a pensar en matar al hombre que abusó a su hija.

"Obviamente como papá lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Yo, por mí, lo mataba, pero pues no, era cárcel", compartió.

En ese sentido, Roberto Blandón hizo hincapié en que los presuntos hechos ya son parte del pasado.

"Al final de cuentas, fue un desagradable momento y, como te digo, ya cerramos la página".

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube de Isabel Lascurain, en donde la actriz, conocida por interpretar a "Bibi" en el programa "La Familia P.Luche", confesó que fue víctima de abuso por parte del esposo de la cocinera que llevaba varios años trabajando en casa de sus abuelos.

"Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual. A veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente hasta hace muy poco", dijo

La artista mencionó que en un principio no quería hablar con sus papás de lo sucedido, por miedo; solo lo confesó a uno de sus primos, quien alertó a su familia.