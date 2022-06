Pablo Montero sufre de alcoholismo: Osorio

PUBLICIDAD

Durante una entrevista Osorio mencionó que es verdad que Montero habría llegado en estado inconveniente a una de las grabaciones e incluso no se presentó al último día de grabación.

Lo que dañó severamente la producción, ya que se había rentado el Estado Azteca para las escenas; además de la gran cantidad de extras que se requirió.

"Pablo sabe perfectamente donde cometió errores... me duele mucho porque en lo personal lo quiero, lo estimo. No es posible que el último día, uno de los tantos días, el último, sobre todo, no se presentó a la grabación", comentó el productor, agregando que no desea volver a trabajar él.

Asimismo mencionó que sigue a la espera de una disculpa por parte de Montero por haberlos dejado plantados.

A pesar de las fallas que tuvo el actor, Osorio también dejó en claro que hizo muy buen trabajo al interpretar a Vicente Fernández con una excelente actuación, pero es muy difícil cuando se tiene una adicción, en este caso al alcohol.

"Si no tienes la convicción y si no tienes el valor, porque esto es de valor, de decir: Esto ya no más en mi vida porque va a acabar con mi carrera y con mi vida, no lo logras dominar, controlar y deshacerte", finalizó como consejo, no sólo para Pablo Montero; sino para todos aquellos sufren de algún problema similar.