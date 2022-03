Olga Wornat denuncia amenazas de Gerardo Fernández

Wornat relató que las amenazas comenzaron cuando Televisa anunció la transmisión de la serie "El Último Rey: el hijo del pueblo".

PUBLICIDAD

La periodista aseguró que ha recibido varios mensajes de Gerardo Fernández, pero que aún no ha podido confrontarlo.

"Lo que quiero, en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quiero amenazas subliminales, me ha enviado mensajes por todos lados. Aquí estoy para hablar con él", indicó.

La escritora recalcó que incluso en más de una ocasión el hijo de "Chente" la maltrató vía telefónica cuando ella lo buscó para aclarar la información sobre lo relatado en el libro.

"Metafóricamente hablando, Gerardo por poco me tiró el teléfono. Me trató muy mal. Yo le hablé a su celular con un mensaje para que me diera información de los hechos en los que está involucrado".

También compartió que logró hablar con el mayor de la Dinastía Fernández, Vicente Jr, pero, todo lo contario a Gerardo, él se mostró muy amable"

La famosa periodista recalcó que Gerardo Fernández es un hombre que insulta y maltrata, calificándolo como una persona "de cuidado".

"Muchas personas me preguntaban si tenía miedo y no, yo no tengo miedo a nada, a través de otras personas Gerardo está diciendo que me va a demandar, pues que me demande, pero que lo diga de frente. ¿Por qué no lo hizo en diciembre? Aquí estoy, yo tengo más información Gerardo, para que lo sepas, tengo más información", sentenció.