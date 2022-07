¿Nueva conquista? Captan a Johnny Depp con misteriosa mujer

Luego de casi dos meses del fin del juicio, el protagonista de "Piratas del Caribe" fue captado con una misteriosa mujer durante su reciente visita a Italia, lo cual levantó sospechas de un nuevo amorío.

Las imágenes fueron captadas en la Arena Santa Giuliana, en Puglia, Italia; se puede observar a Depp ayudando a la joven a cargar su mochila.

Además, ambos fueron vistos juntos de nuevo en el hotel Brufani, donde se alojó el famoso durante el festival de Jazz Umbria.

No es la primera vez que el actor se ve involucrados en rumores sobre su vida privada, ya que durante el juicio contra su expareja, internautas aseguraban que existía un romance entre él y su abogada, Camille Vasquez.

Hasta el momento, el famoso no se ha pronunciado al respecto y la identidad de la mujer continúa siendo una incógnita para los seguidores de Depp.

