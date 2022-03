Noreña se lanza contra joven que busca vender tequila "José José"

Hace unos días, el estudiante de 23 años anunció que tenía la intención de comercializar la bebida bajo el nombre de José José, marca que registró en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que causó la molestia de Noreña, quien señaló que le parece una falta de respeto a la memoria del intérprete de "Almohada".

"La marca es mía, y es un muchacho muy irresponsable y hasta con falta de respeto porque como comprenderán no le voy a poner José José a ningún vino, tequila u todo lo que tenga alcohol, eso se me hace una falta de respeto", dijo.

La exmodelo enfatizó que se le "hace una falta de respeto" que el "El Príncipe de la canción" sea vinculado a alguna bebida alcohólica dada la forma en la que ésta afectó su salud y su carrera.

"El alcohol deshizo nuestras vidas. No me interesa, los nombres son míos. Aunque él pagó, le robaron el dinero, con eso te digo todo. Ni le van a dar la marca ni nada, y se metió en un lío legal", señaló.

Además, indicó que su abogada ya se puso en contacto con el chico para hacerle ver que Noreña ha pagado todo lo relacionado con la marca del artista, por lo que lanzar la marca le ocasionaría problemas legales.

"Habló mi licenciada con él y entonces dijo: 'Ay, yo no sabía' y no sé qué. No nos interesa vender a José José como nombre o marca y como nada. No señor, mucho menos para vender alcohol", mencionó.