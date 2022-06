Nodal lanza "Girasol" para J. Balvin y luego le ofrece disculpas

"Hoy me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear", dice Girasol, la melodía que hizo pública a través de sus redes sociales.

En la letra, el mexicano hace una referencia a su exnovia, Belinda, y lo compara con el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. "¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno. Si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo", expresa.

Los dimes y diretes de los dos cantantes comenzaron cuando J Balvin publicó en sus redes sociales una foto con un filtro a modo de tatuaje que decía "Belinda" y el texto "Encuentra las diferencias".

Tras esa publicación, Nodal estalló y le dijo al colombiano que no tenía talento, entre otras cosas se comprometió a sacar una canción en honor a él, la que tuvo por varias horas a sus fanáticos en la espera, la cual por fin salió a la luz.

Ahora se ha arrepentido de la canción que compuso para J Balvin, así lo confesó en un concierto que ofreció la noche del viernes en Morelia.

"Me arrepentí y me arrepiento; ya no hay manera de pararlo; va a salir", dijo.

Además, el cantante del género regional mexicano aseguró que él y Balvin ya hablaron y aclararon las cosas y dijo que el tema contra él era sólo un referente para la inconsciencia que hay en el mundo, y admitió que todos cometemos errores.

"Lo siento mucho, Balvin, todos tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo, yo la he cagado muchísimo; Balvin era un referente de la inconsciencia que hay en este mundo, no es Balvin, es este mundo", expresó para finalizar con este tema.