Nodal filtra conversación y arremete contra Belinda y su madre

El cantante incendió Twitter al exhibir una plática con su exprometida pidiéndole dinero: "Cuando me cansé de dar se acabó todo"

Por: Ofelia Fierros

Cuando parecía que las noticias sobre el polémico rompimiento entre Christian Nodal y Belinda habían terminado, luego de que ella declaró estar tranquila y enfocada en su trabajo y a él se le ha ligado con otras mujeres en las últimas semanas, el sonorense vuelve a estar en el ojo del huracán.

Después de guardar silencio por mucho tiempo respecto al tema, el cantante arremetió en redes contra la madre de Belinda, a la que acusa de recoger los frutos del trabajo de su hija hasta dejarla sin nada y filtró una conversación con su exprometida, en la que le pide dinero.

"Amor, ¿crees que en esta semana me pueda arreglar los dientes, o sea, no te llegará un dinero extra esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?", escribió la cantante a su entonces prometido mediante un mensaje de WhatsApp.

Esta conversación fue la que Nodal compartió en su cuenta de Twitter junto a su publicación en la que acusa a doña Belinda Schüll de aprovecharse de los frutos del trabajo de su hija.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo".

La publicación del sonorense, presuntamente fue como respuesta a un mensaje de su exsuegra en sus redes sociales, en la que escribió: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron".

Aunado a eso, hace unos días, doña Belinda respondió con emojis de "aplausos" a la publicación de un cibernauta declaró que deseaba que Belinda no volviera "con el naco de Nodal".

Las opiniones entre los usuarios no se hicieron esperar y, mientras unos lo tacharon de poco hombre, inmaduro y lo criticaron por su publicación, hubo quienes le manifestaron su apoyo, diciéndole que él no tiene que dar explicaciones, a lo que él respondió:

"Sí tengo, porque me quiero enfocar en mi carrera, en dar amor al mundo desde lo más profundo, y con esta gente necia jalándome, no lo lograré. Necesito sacar esos fantasmas que me atormentan".

Además, respondió también a sus detractores diciendo que solo se defiende, pues desde que se filtró información se lo han llevado "entre las patas".