Nodal dice ser víctima de campaña negra tras ruptura con Belinda

Por lo anterior, el cantante sonorense recibió críticas en su contra, incluso lo tacharon de machista.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s

— NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Ahora, el famoso sorprendió al asegurar que ha sido víctima de campañas negras por parte de la gente que trabaja con su exprometida.

"No se trata de ser hombre o mujer, se trata de seres humanos. Hay almas buenas y almas malas. Tener 20 años de carrera no son en vano porque saben cómo hacer cosas malas y cómo hacer cosas buenas", expresó en clara alusión a Belinda.

Señaló que a veces aunque no se den entrevistas, sí se hacen campañas para arruinar la carrera de otras personas.

"Yo puedo no salir a dar entrevistas, pero puedo estar haciendo cosas para joder la carrera de otras personas con campañas negras. Yo he visto esas cosas y por eso es mi coraje", dijo.

Finalmente, Nodal mencionó que desea seguir adelante y aseguró que todo lo malo que ha hecho lo ha pagado muy caro.

"Hay que ser conscientes del poder de las redes. Yo cada vez que la he regado, yo la he tenido que pagar caro. No ha sido nada fácil. Yo soy un ser humano también. El hecho de que no externe mis dolencias, no significa que no haya estado en el piso destruido varias veces".