"No me lo robé": Karla Panini sobre su relación con Américo

Por un tiempo se especuló que Karla Panini había intervenido en el matrimonio de Américo y Karla Luna, provocando la separación mientras su compañera de trabajo y mejor amiga luchaba con su enfermedad.

Al respecto, mediante un video en redes sociales, Karla Panini, aseguró que la situación tomó un rumbo equivocado debido a la desinformación.

"Se hizo toda esta bola de nieve, porque callé y callé y callé. Y él, mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso", dijo.

Hace tres semanas, la comediante dio a conocer que lanzaría camisetas con la frase "Te odiamos, Panini", por lo que algunos internautas señalan que simplemente publicó el video para obtener publicidad de su producto.