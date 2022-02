"No debería estar vivo": Jorge Salinas revela problemas de salud

El actor mencionó que ha recurrido a distintos tratamientos pero ninguno le ha ayudado con su problema

Por: Fernanda Esparza

El actor Jorge Salinas reveló que la está pasando muy mal debido al grave problema de salud en la espalda lumbar que enfrenta.

Durante la alfombra roja de la película "Sexo, pudor y lágrimas 2", el artista de 53 mencionó que su lucha contra diversos males que aquejan su cuerpo no ha sido fácil, pero destacó que se siente muy afortunado de estar con vida y poder seguir trabajando.

"No me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto a mi trabajo, bendecido por Dios, yo no debería estar vivo, ¿me entiendes?, entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público, tuve una embolia pulmonar hace 11 años, y el 99 por ciento muere", dijo.

Hace algunas semanas, Salinas dijo que estaba valorando la posibilidad de operarse para combatir el dolor que aqueja su espalda; sin embargo, en esta ocasión confesó que desechó esta opción por miedo a quedar sin movimiento en su cuerpo.

"Por el momento prefiero no hacerlo, te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo ¿no?, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema. Es un problema que dejé pasar mucho tiempo, caídas de caballo, caídas de moto, entonces ¿qué te digo?".

Mencionó que ha recurrido a varios tratamientos pero ninguno le ha ayudado con sus problemas de salud.

"Me metía pastillas y demás, y el dolor persistía y persistía. Sí he probado el cannabis en algunas gotitas de repente, pero no, a mí ni la morfina me hace".