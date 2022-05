Natalia Téllez revela que pensó en abandonar a su hija

En medio de una charla con sus compañeras, Consuelo Duval, Paola Rojas y Daniela Magun, sobre cómo viven las mujeres la maternidad, Téllez aprovechó para revelar que al día siguiente de dar a luz pensó seriamente en abandonar a Emilia y huir del país, ya que creyó que no podría con la responsabilidad que implica el tener un hijo.

Al principio dudó en narrar su historia, pero fue Duval quien la animó a hacerlo; Telléz le pidió perdón a su hija por si algún día llega a ver esa parte del programa.

"Pensé nunca decirlo en tele. De por sí la gente cree que soy culer**, y sí lo soy, pero esto es otro nivel. Si Emilia encuentra este clip algún día me va a dejar de hablar. Pero bueno, Emilia, te amo. Perdona a tu madre", dijo.

Mencionó que durante las primeras horas con Emilia experimentó una serie de emociones que le hicieron creer que no podría con cuidar a su bebé; incluso cuenta que en su desesperación marcó a su banco para consultar cuánto dinero tenía y así poder comprar un boleto e irse, dejando sola a su hija con su esposo, Antonio.

"Dije: ´Antonio es un gran hombre y si yo me voy en este momento del país, o sea, dejo México y me alejo de las Netas, les dejo una carta, le escribo a mi hermana y me voy a otro país. Él va a criar a mi niña con amor y con ternura y yo no puedo hacer esto".

Además, destacó que ella no se pensaba capaz de poder educar a Emilia. "Voy a dejar una carta donde diga que amo a todos, yo intenté, pero hasta aquí llegué".