Mujer asegura que Christian Nodal ¡le coqueteó en un concierto!

"Gracias a ti y tu video, la verdad sentí como si me hubiera estado viendo a mí , hasta nerviosa me puse, caray", escribió en el video una usuaria.

La mujer subió dos videos a la plataforma de TikTok, en los cuales muestra que Christian Nodal le lanzaba miradas a lo largo de una presentación que brindó en Chiapas.

En una de las grabaciones, de escasos segundos de duración, se observa al vocalista en el escenario, no obstante, en todo instante, parece que ve fijamente a mujer que está grabando con su celular.

"Amor a primera vista", es lo que agregó en la descripción del video en su cuenta de TikTok, mismo que recibió miles de comentarios en pocas horas.

"Gracias a ti y tu video, sentí como si me hubiera estado viendo a mí jajajajaja hasta nerviosa me puse caray", "Te pido que le digas que se arregle y que ya no se descuide mucho", "Hermana, si se te llega hacer, dale la felicidad que perdió en la relación anterior", son algunos de los comentarios que recibió, mismo que decidió eliminarlos.

Nunca pensó la joven que sus videos se iban a viralizar, al grado de que recibió miles de reacciones. Por eso motivo decidió eliminar los videos y hasta ahora su perfil aparece vacío.