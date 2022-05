Muere Ray Liotta, actor de "Buenos Muchachos", a los 67 años

El actor estaba comprometido con Jacy Nittolo, con quien se encontraba al momento de su muerte. Los primeros informes apuntan a que no se relaciona con ninguna situación que genere sospechas.

PUBLICIDAD

Liotta es recordado por interpretar a villanos; inició su carrera a finales de los setenta en series de televisión luego de estudiar Arte Dramático en Miami, su salto al cine lo dio una década más tarde en "Algo salvaje", de Jonathan Demme, trabajo por el cual recibió una nominación a los Globos de Oro.

Entre sus últimos trabajos se encuentran "No Sudden Move", "The Many Saints of Newark", "Marriage Story", con la que ganó un premio Indie Spirit en 2020.

A principios de este mes, Liotta compartió su felicidad en su cuenta de Instagram por el estreno del filme "Cocaine Bear".

Ahora, tras el fallecimiento del actor, la publicación ha sido comentado por internautas con sus condolencias.