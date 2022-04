Muere Rae Allen, actriz de "Grey's Anatomy"

PUBLICIDAD

El agente de la famosa confirmó la noticia a través de un comunicado.

Rae nació en 196 en Brooklyn, Nueva York; comenzó su carrera en Broadway luego de graduarse en 1947 de la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas.

Apareció en varias series icónicas de 1960, incluidas The Untouchables, Car 54, Where Are You? y All In the Family.

En 1971 ganó una estatuilla a la Mejor Actriz de Reparto en una Obra de Teatropor "And Miss Reardon Drinks A Little".

También apareció como "Quintina Blundet" en "The Sopranos"; sus últimas apariciones en televisión fueron en dos episodios de de "Vampire Mob", en 2011.