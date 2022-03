Muere el actor William Hurt a los 71 años

"Es con gran tristeza que la familia Hurt llora la muerte de William Hurt, amado padre y ganador de un Óscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de que cumpliese 72 años", indicaron sus familiares.

Nacido en Washington en 1950, Willian estudió interpretación en la escuela Juilliard junto a Robin Williams y Christopher Reeve. Debutó en la película "Altered States" 1980, papel que le valió la nominación a Mejor Nueva Estrella en los Globos de Oro.

Ganador de un Óscar por "Kiss of the Spider Woman", protagonizó cintas como "Children of a Lesser" o "Body Heart".

Otros de sus papeles destacados fueron en "A.I. Inteligencia Artificial", "The Good Shepherd", "The Village". Algunas de sus últimas participaciones fueron como el secretario de Estado Thaddeus Ross como parte del Universo Cinematográfico Marvel.