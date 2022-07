Mónica Dossetti defiende a su hermano tras presunto maltrato

Luego de haberse retirado cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple, la estrella de televisión volvió dar de qué hablar después de publicarse las imágenes en las que se ve cómo su hermano intenta asfixiarla.

Durante una entrevista para el programa "Venga la Alegría", la intérprete explicó cómo se siente por el revuelo que provocó su situación.

Dossetti precisó que estaba viviendo en Puebla con su mamá, pero que actualmente reside en Tepoztlán. "Vivo en casa de mi hermano Pepe y enfrente vive Pepe Cabello. Entiendo que él publicó el dato en la red, que yo creo que fue Pepe Cabello el que puso en la red con Moniquita. Sí, yo creo que lo subió Pepe Cabello, el vecino de aquí enfrente.

Al preguntarle cómo está la situación con su hermano tras la difusión de la agresión, la actriz confirmó que las cosas están muy mal, pero insistió en que no lo quiere denunciar.

"Estoy de la ching&%$, pero pues mi hermano, no se vale. Ya perdí uno y este no quiero perderlo".

Al escuchar que la fiscalía acudió al domicilio del productor para verificar cómo se encuentra ella, la artista señaló: "Ya fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. Estoy bien... (Él) está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito".

Mónica se negó a dar más información de lo que pasó con su hermano, pero reiteró su postura de que no querer que haya un castigo contra él, ya que es el único familiar que tiene tras la muerte de su otro hermano.

"Hijo, tampoco tengo su testimonio, no entiendo eso, pero así es la cosa, Carlos, no, siempre pude ayudarlo, toda la vida, pero pues nadie está bien. Yo soy la hermana tres y el que se fue se llamaba como tú, Charlie, no, perdón, ya no puedo hablar chido, actitud, Carlos, Bye".