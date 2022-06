Molesta a Nodal bromassobre su aspecto físico

La canción la tituló "Girasol" al parecer la hizo en conjunción con la banda "Nunca Jamás", ya que en la imagen de la misma, se le aprecia una camiseta con el logo de la agrupación musical, el estilo tiradera del también cantante Residente, quien había tenido conflictos con el colombiano.

Posteriormente Nodal, se mostró arrepentido con su reacción y durante un concierto celebrado en Morelia, ofreció disculpas públicamente, más tarde lo hizo a través de sus redes sociales dejando entre ver que había hecho las paces con Balvin.

"Pa los que no saben escuchar pedí perdón porque terminó saliendo la tiratera después de hablar y llegar a un acuerdo y yo le tomé el perdón por su falta de conciencia", señaló Christian Nodal.

También destacó sobre su salud mental y el papel que juegan las redes sociales hoy en día, ya que la información que circula en internet en ocasiones es tomada como verdad absoluta, cuando la realidad es que muchas veces es pura mentira.

"La situación actual con las redes es fatal, pueden inventar cualquier mierda y la gente no investiga simplemente lo asume. ¿Entienden que con la fama que ya tengo es suficiente lucha constante?", escribió.

El ex de Belida admitió que las burlas sobre su aspecto físico y los comentarios sobre los tatuajes que se hizo en honor a Belida y los que se ha modificado, lo han lastimado y le ha afectado emocionalmente.

"Quizás si me hubieran preguntado si yo estaba bien con que el me subiera en su cuenta de 50M (millones) lo del 'encuentren las diferencias' hubiera sido diferente, pero al contrario me dolieron las burlas y la gran exposición. Respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse", expresó.

Concluyó diciendo que lo que desea y por lo que trabaja es para que sea reconocido por su música y su talento, no por sus polémicas de sus noviazgo, sus tatuajes o su aspecto físico.

"Yo tengo derecho a que la gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso. No es que me falte humor, falta empatizar, mundo", finalizó.