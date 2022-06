Mijares presume a su nuevo amor

Desde el pasado mes de diciembre ya se rumoraba que Manuel Mijares se había dado una nueva oportunidad en el amor, se trata de la empresaria "Pita" de la Vega, con quien había tenido un romance antes de su ex Lucero.

Ahora fue el propio cantante quien dio a conocer la noticia, informando que su relación había comenzado desde hace varios meses.

Fue en su paso por la alfombra roja de los Heat Latin Music Awards, en Cap Cana, donde el cantante arribó acompañado de la empresaria y al llegar de la mano de ella, confirmó la noticia a todos los medios de comunicación que se encontraban en el lugar.

Los reporteros no perdieron la oportunidad de preguntarle si se volvería a casar y él respondió con humor: "Yo ya me casé una vez y no lo vuelvo a hacer, ¡nunca! Sale muy caro todo eso". Además, comentó que es muy necesario darse tiempo para compartir con la familia y crecer en lo personal.

¿Quién es la novia de Mijares?

Pita de la Vega Arizpe es hermana de Alejandra de la Vega, dueña del equipo de futbol los Bravos de Juárez, además es hija del fallecido empresario Federico de la Vega Matthews, quien era originario de Ciudad Juárez.

La empresaria forma parte del consorcio que dejó su padre, Grupo de la Vega, que de acuerdo a la información, posee compañías como Inmobiliaria de la Vega, Altec Purificación y Operadora Alpic (que maneja Dominos Pizza), así como las gasolineras Petrol, entre otros.

Mijares y Pita ya habían sido novios, pero hace casi tres décadas, de hecho fueron pareja antes de que el cantante iniciara su romance con la conocida artista Lucero, con quien contrajo matrimonio el 18 de enero de 1997, después de casi cuatro años de noviazgo.