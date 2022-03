Mauricio Martínez señala a exmanager de Magneto de acoso sexual

El actor y cantante Mauricio Martínez contó en un extenso hilo de Twitter cómo Antonio Berumen, exitoso manager de grupos de los 90 como Magneto, Kairo, Mercurio y la cantante Fey, intentó abusar de él.

"El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen...pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuantos no?", señaló.

La desafortunada experiencia no quedó ahí, ya que dijo que había cámaras en el baño de la oficina de Antonio Berumen.

"Las cámaras estaban en el baño de la oficina de ese sujeto que es mejor ya ni nombrar. Repito, yo era un adulto y no pasó a mayores. Salí de ahí. Pero ojalá sus víctimas sí se atrevan a denunciarlo. Punto".

Mencionó que se dio cuenta de que había una cámara oculta en la regadera del baño; al percatarse de lo sucedió, salió nervioso y Berumen se dio cuenta.

"Me dijo ´estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?'. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo".

Finalmente, indicó que es un tema que ha trabajado en terapia, pero que no se compara con lo que vivió Sasha.

"Si se siente uno muy desagradable después de algo así. Pero no se compara con un abuso sexual o una relación de años. Pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema".