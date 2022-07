Marvel presenta su primer "Spiderman" gay; será diseñador de moda

"Spiderman" es uno de los personajes de Marvel que a lo largo de varias generaciones ha estado presente, ya sea en historietas, películas, live action y animaciones. En todas sus versiones ha sido ampliamente aceptado por el público, que se ha sentido identificado con el superhéroe.

El cómic "Edge of Spider-Verse", en su número 5, lanza un nuevo personaje del hombre de la telaraña, pero esta vez será un miembro de la comunidad LGBT. Se llamará "Web Weaver" y será diseñador de modas.

En "Edge of Spider-Verse" se presentan versiones alternativas del personaje en historias independientes y el diseño de esta nueva versión tiene una postura distinta a los anteriores personajes.

Marvel Comics presenta a su primer #SpiderMan gay



Se llama Web-Weaver, y debutará en Edge of Spider-Verse Nº 5 en septiembre



El diseño corre a cargo de @kristaferanka, y mola MUCHO pic.twitter.com/omzISEEl5B — Universo Alex #ThorLoveAndThunder #MsMarvel (@UniversoAlex) June 28, 2022

El guionista del cómic, Steve Foxe, presentó al nuevo personaje a través de su cuenta de Twitter.

"Cuando conocí a Web Weaver, inmediatamente me di cuenta que no puede y no debe representar a todos los hombres homosexuales, de hecho, ningún personaje puede hacerlo por sí solo. Su intrépida identidad femenina es fundamental para quien es él, pero eso no representa toda la historia, la cual podrás conocer en septiembre", escribió.

"Web Weaver" es obra del artista de cómics Kris Anka, quien se inspiró en diseñadores como McQueen y Thierry Mugler.

El superhéroe lleva un traje negro con amarillo a los costados, con hombreras y el logo de la araña en el pecho y espalda, así como mangas holgadas.