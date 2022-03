Margarita "La Diosa de la Cumbia" fue abusada por su padre

PUBLICIDAD

"No imaginan ni tienen idea de cuántas mujeres y niños hemos pasado por eso. Nos quedamos calladas, pero ya no es hora de callarse, ahora es momento de hablar. En mi caso fue una persona muy cercana a mí", contó la artista.

La artista declaró que fue un momento terrible, pues a sus 14 años ella era una niña feliz y su propio padre le arrebató su tranquilidad.

"Yo era una niña muy feliz, pero a mis 14 años me di cuenta que mi papá tenía una novia. Se me vino el mundo abajo. La niña que era feliz e inocente, la niña que tenía esperanzas y sueños, se vino abajo", confesó.

"No sabía si debía contarle a mi mamá o no...y me lo guardé. Mi padre estaba enfermo, tenía 39 años, y después de haber sentido esa desilusión y después de que el velo se me cayó de la cara, el me violó", confesó ante las cámaras.

La colombiana dijo que se quedó callada, que le afectaba ver a su mamá y no poder contar nada, porque en esa época ella solo sentía culpa.

"Par a mí fue muy difícil después de que mi papá murió. Nunca entendí por qué me había tocado".

Conmovida relató que hace poco su hermana le confesó que ella había pasado por lo mismo con su padre, mencionando que eso le dolió más.