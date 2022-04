Malas noticias para sus fans: Christian Nodal se va de México

Y es que el cantante sonorense anunció a sus fans, a través de la plataforma Twich, que se va de México a vivir a Estados Unidos, pues le resulta complicado vivir en el país, ya que no puede disfrutar abiertamente de los lujos que ha logrado, como una casa y un carro deportivo.

"No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber en dónde vives. Tenía un Ferrari que sólo existía en todo México y la gente sabía en dónde estaba [...] no había privacidad", señaló el intérprete de Regional Mexicano.

Asimismo, aseguró que en el vecino país del norte esto no se vive, no es problemático, pues "hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, entonces no se sorprenden y en México sí".

Al parecer, el artista caborquense, e intérprete de

Botella tras botella

decidió radicar en

Los Ángeles

, California.