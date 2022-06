Magaly Chávez revela por qué terminó con Alfredo Adame

PUBLICIDAD

La modelo confesó que decidió seguir su camino ya que varios aspectos de la forma de ser del famoso no le agradaron; incluso señaló que el actor la trató muy mal durante el reality show "Soy famoso: ¡Sácame de aquí!", pues llegó a insultarla llamándola corriente y vulgar.

"Puede que esté así por todo lo que estamos pasando, pero después me puse a pensar y dije no. Yo no soy víctima de todo esto, más bien soy responsable por que lo permití y lo mismo puedo hacer para no permitirlo", dijo.

En el tiempo que participaron en el reality, algunas personas señalaron que la conductora había iniciado la relación con el polémico actor solo por interés, algo que Adame dijo que era cierto; ante esto Magaly reaccionó y dijo lo siguiente. "Nunca me he manejado ni corriente ni vulgar ni mucho menos".

Aunque en su momento Adame ofreció disculpas, la modelo considera que fueron poco sarcásticas. "No es que yo le tenga rencor, acepto sus disculpas, ojalá y las haga de corazón, pero bueno, él solo sabe si lo hace por un bien, si lo hace por él, si lo hace por mí, por toda la gente que ha ofendido porque esa disculpa yo la quería para todas las personas que han pasado por su boca".

Finalmente, dijo que el conductor necesita ayuda psicológica, ya que es una persona con mucho rencor. "Hay algo en él, tiene mucho rencor, tiene mucho odio. Hacía qué, hacía quién no lo sé. Solo sé que él cuando habla no se detiene y cuando no se detiene ofende demasiado y al rato qué va hacer".